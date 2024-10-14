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В Новосибирске разработали технологию борьбы с обледенением ветрогенераторов

Ученые Института теплофизики СО РАН в Новосибирске разработали и запатентовали инновационную технологию борьбы с обледенением лопастей ветрогенерирующих установок. Новое решение включает использование специального гидрофобного материала и уникального способа подачи воздуха.

В Новосибирске разработали технологию борьбы с обледенением ветрогенераторов
© Ferra.ru

Супергидрофобные покрытия, отталкивающие капли воды, предотвращают образование наледи на лопастях. Исследователи предлагают наносить эти покрытия на лопасти, а также использовать импульсную подачу воздуха из внутреннего объема лопасти через небольшие отверстия. Это позволяет эффективно сбрасывать ледяные наросты.

Для реализации технологии ученые внедрили устройство для повышения давления и электромагнитный клапан, создающий импульсный воздушный поток. Эксперименты показали, что новая система позволяет снизить скорость нарастания льда на лопастях в десять раз.

Обледенение лопастей значительно влияет на эффективность и безопасность работы ветрогенераторов, снижая их аэродинамические характеристики и способность преобразовывать энергию ветра в электричество.

Наука и техника
РАН