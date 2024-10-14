В Британии сообщили о доказательствах существования инопланетян

Астрономы обнаружили сигнал, потенциально являющийся доказательством существования инопланетян. Об этом в НАСА.

© Silas Stein / dpa / Global Look Press

Пятичасовой набор радиоимпульсов, предположительно инопланетного характера, был обнаружен неподалеку от звезды Проксима Центавра, находящейся в 4,2 световых лет от Земли.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают», — сказал он. Холланд отметил, что доказательства существования инопланетян будут опубликованы через месяц, объяснив это тем, что сейчас команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда «ищет подробности».

Ранее пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2671 года, назвал точную дату первого контакта человечества с инопланетной цивилизацией. По его словам, 12 ноября в Антарктиде найдут «инопланетный артефакт, содержащий загадочную болезнь».