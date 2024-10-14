Жители Северного полушария смогут наблюдать новую комету в конце октября

Комету C/2024 S1 (ATLAS), открытую в конце сентября, можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение нескольких часов 28 октября (в вечернее время).

Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ).

"Попытаться увидеть хвост можно и днем 28 октября, глядя в направлении Солнца. Обязательно при этом использовать черные или серые фильтры, как во время полного солнечного затмения, иначе можно получить ожог сетчатки. Хвост будет начинаться от солнечного диска и пересекать значительную часть неба", - цитирует пресс-служба заведующую Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфию Нестеренко.

Уточняется, что скорость кометы аномально большая, что позволит наблюдать ее хвост, "закрученный" вокруг Солнца. Яркость кометы, по словам Нестеренко, может в десятки раз превысить яркость полной Луны. Редкое астрономическое событие можно будет увидеть 28 октября примерно с 07:00 до 15:00 с кульминацией в 11:00 (по Всемирному времени).

12 октября на минимальном от Земли расстоянии, 70 млн км, оказалась комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань - ATLAS). Она появилась на вечернем небе в Северном полушарии - увидеть комету можно было невооруженным глазом.