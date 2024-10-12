Раскрыты характеристики новых планшетов Xiaomi Pad 7

Xiaomi разрабатывает планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro, которые получат среднебюджетные характеристики. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на публикацию в китайской соцсети Weibo.

© Xiaomi

Согласно источнику, базовая версия Xiaomi Pad 7 будет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт. Модель Xiaomi Pad 7 Pro, в свою очередь, предложит чуть более мощный чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Устройствам также приписывают 11,16-дюймовые IPS-дисплеи с частотой обновления изображения 144 Гц.

Актуальные Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro оснащаются 11-дюймовым экраном, а также чипами Snapdragon 870 и Snapdragon 8+ Gen 1 соответственно. Кроме того, у Xiaomi есть флагманский планшет Pad 6S Pro на Snapdragon 8 Gen 2 и с увеличенным 12,4-дюймовым экраном. Планирует ли Xiaomi обновлять эту версию, не уточняется.

Дата презентации планшетов Pad 7 и Pad 7 Pro пока не раскрывается. Предполагается, что их анонс может состояться во время показа Xiaomi 15 в конце этого месяца или позднее. Вероятнее всего, в России официально будет представлен только базовый Xiaomi Pad 7.7.