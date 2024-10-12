На метеоритах нашли достаточно веществ для зарождения жизни на Земле

Британские ученые из Кембриджского университета выяснили, что падавшие на Землю метеориты содержали достаточно цинка, необходимого для запуска органических процессов и возникновения жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

© Addy Graham/University of Arizona

Команда использовала химические отпечатки цинка с астероидов для происхождения летучих элементов на Земле.

Летучие вещества — элементы или соединения, которые превращаются в пар при относительно низких температурах. Они включают шесть наиболее распространенных субстанций, встречающихся в живых организмах, а также воду. Найденный в метеоритах цинк имеет особый состав, который можно использовать для определения источник летучих веществ на нашей планете.

Команда выяснила, что цинк поступает на Землю из разных частей Солнечной системы. Около половины приходит из-за орбиты Юпитера, а остальная доля — из ближнего космоса.

Исследователи отметили, что цинк также содержится в планетезимали — небольших небесных телах, которые образовались на раннем этапе формирования Солнечной системы и впоследствии сплавились в Землю и другие каменистые планеты. Однако эти объекты подвергались высокому уровню радиации, что привело к потере большей части летучих веществ.

По словам ученых, понимание этих процессов поможет искать жизнь за пределами нашей системы.