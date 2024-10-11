В Казани к саммиту БРИКС откроют выставку о китайской культуре

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Выставочный проект с китайскими коллекциями музеев России откроется в Казани к саммиту БРИКС. Будет представлено порядка 200 предметов, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального музея Татарстана.

"В Национальном музее Республики Татарстан открывается масштабный выставочный проект, который представит китайские коллекции музеев России. Участниками проекта станут крупные федеральные и региональные музеи страны. <...> Выставка откроется 21 октября и будет доступна в Графитовом зале Национального музея Республики Татарстан до февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идея межмузейной выставки о Китае появилась в Бурятии во время одной из сессий "Музейных маршрутов России" - флагманского музейного проекта Министерства культуры России. Руководители музеев предложили подготовить выставочный проект к саммиту БРИКС в Казани.

В выставке примут участие Национальный музей Республики Татарстан, Государственный музей искусства народов Востока, Государственный музей-заповедник "Петергоф", Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Национальный музей Республики Бурятия, Кяхтинский краеведческий музей им. Академика В. А. Обручева, Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова.

"Совместная выставка покажет, что китайские предметы хранят многие музеи. Не только на востоке страны - в Бурятии, Хабаровском крае, но и на западе - в Казани, Москве и других городах. Большинство экспонатов - около 100 - представит Национальный музей Татарстана", - сообщает пресс-служба.

Китайская коллекция Национального музея Татарстана

Как уточнили в пресс-службе, китайскую коллекцию музея составляют предметы из собраний казанских коллекционеров. Центральное место займут экспонаты, связанные с фарфоровым производством. Также можно будет увидеть бронзу, вышивку, предметы одежды и религиозного культа, графику, каллиграфию, нумизматику и краснолаковое производство.

"Еще 100 предметов представят другие музеи, которые отобрали для выставки самые интересные предметы из своих коллекций. Экспонаты затрагивают разные эпохи и разные сферы жизни. Некоторые будут представлены впервые", - говорится в сообщении.