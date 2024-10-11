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«Будущее должно выглядеть как будущее»: какие новинки показал Маск на презентации Tesla

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Новые продукты компании Tesla: «Робовэн», робот «Optimus» и «Роботакси» (слева направо). 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно»
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Новые продукты компании Tesla: «Робовэн», робот «Optimus» и «Роботакси» (слева направо). 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно» 
© Tesla
Новый продукт компании «Tesla» «Робовэн»: автономный транспорт для перевозки групп людей или грузов. Робовэн может применяться в различных сферах: от общественного транспорта до строительства и питания. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании «Tesla» «Робовэн»: автономный транспорт для перевозки групп людей или грузов. Робовэн может применяться в различных сферах: от общественного транспорта до строительства и питания. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новый продукт компании «Tesla» «Робовэн»: автономный транспорт для перевозки групп людей или грузов. Робовэн может применяться в различных сферах: от общественного транспорта до строительства и питания. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании «Tesla» «Робовэн»: автономный транспорт для перевозки групп людей или грузов. Робовэн может применяться в различных сферах: от общественного транспорта до строительства и питания. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новый продукт компании «Tesla» «Робовэн»: автономный транспорт для перевозки групп людей или грузов. Робовэн может применяться в различных сферах: от общественного транспорта до строительства и питания. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании «Tesla» «Робовэн»: автономный транспорт для перевозки групп людей или грузов. Робовэн может применяться в различных сферах: от общественного транспорта до строительства и питания. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla

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Новый продукт компании «Tesla» «Робовэн»: автономный транспорт для перевозки групп людей или грузов. Робовэн может применяться в различных сферах: от общественного транспорта до строительства и питания. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании «Tesla» «Робовэн»: автономный транспорт для перевозки групп людей или грузов. Робовэн может применяться в различных сферах: от общественного транспорта до строительства и питания. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
11/13
Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новый продукт компании Tesla «Роботакси». Автомобиль можно будет арендовать для поездок на работу, по личным делам и для прочих сценариев. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla
Новое поколение робота Optimus будет помогать с повседневными задачами, домашними делами или рабочими поручениями. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно».
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Новое поколение робота Optimus будет помогать с повседневными задачами, домашними делами или рабочими поручениями. 11 октября 2024 года американская компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, представила несколько новых продуктов. Главным лозунгом презентации стал слоган «Будущее автономно». 
© Tesla

На презентации Tesla в Калифорнии Илон Маск представил несколько инновационных продуктов, включая новое роботакси и робота Optimus.

Роботакси (Cybercab) — это специально разработанное автономное транспортное средство, не имеющее рулевого колеса и педалей. Футуристичный дизайн включает двери, открывающиеся вверх, и салон, рассчитанный только на двух пассажиров. Автомобиль будет заряжаться индукционно, без необходимости подключения к сети.

Маск заявил, что автономные автомобили будут в 10-20 раз безопаснее, чем управляемые людьми. Запуск полностью автономного вождения намечен на следующий год в Техасе и Калифорнии, а производство Cybercab ожидается к 2026 году. На рынке автомобили появятся не ранее 2027 года.

Бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу «нажал кнопку и забыл».

«Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее», — сказал он.

Кроме того, Илон Маск показал новое поколение Optimus, стоимость которого составит от $20 000 до $30 000. Робот способен выполнять различные бытовые задачи, открывая новые возможности для использования робототехники в повседневной жизни.