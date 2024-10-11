Точка невозврата: Численность диких животных сократилась на 73%

ZSL: численность диких животных за 50 лет сократилась на 73%
С 1970 по 2020 год сокращение популяций диких животных, находящихся под наблюдением, приблизилось «к точке невозврата», составив 73%.
Об этом информирует Лондонское зоологическое общество (ZSL).
Согласно статье, хуже всего положение наблюдается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где сокращение популяций за 50 лет достигло 95%.
Также сложная ситуация зафиксирована в Африке: там популяции диких животных сократились на 76%.
В странах Азии и Тихоокеанского региона сокращение составило 60%, в странах Северной Америки — 39%, в Европе — 35%.
Специалисты считают, что главной причиной сокращения численности диких животных является деятельность человека.
При этом отмечается, что такая тенденция может также ускориться из-за глобального потепления и уничтожения естественной среды обитания многих видов.
Ранее глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски заявил, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления.
Также учёные создали математическую модель для прогнозирования изменений биосферы и климата Земли.