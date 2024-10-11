Точка невозврата: Численность диких животных сократилась на 73%

С 1970 по 2020 год сокращение популяций диких животных, находящихся под наблюдением, приблизилось «к точке невозврата», составив 73%.

Об этом информирует Лондонское зоологическое общество (ZSL).

Согласно статье, хуже всего положение наблюдается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где сокращение популяций за 50 лет достигло 95%.

Также сложная ситуация зафиксирована в Африке: там популяции диких животных сократились на 76%.

В странах Азии и Тихоокеанского региона сокращение составило 60%, в странах Северной Америки — 39%, в Европе — 35%.

Специалисты считают, что главной причиной сокращения численности диких животных является деятельность человека.

При этом отмечается, что такая тенденция может также ускориться из-за глобального потепления и уничтожения естественной среды обитания многих видов.

Ранее глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски заявил, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления.

Также учёные создали математическую модель для прогнозирования изменений биосферы и климата Земли.