Дуров впервые рассказал, как создавал «ВКонтакте»

Основатель Telegram Павел Дуров, которому сегодня исполнилось 40 лет, впервые рассказал о создании соцсети «ВКонтакте». Этой историей он поделился у себя на канале.

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Дуров указал, что идея создания соцсети у него появилась после выпуска из университета в Санкт-Петербурге в 2006 году, так как он хотел поддерживать связь с бывшими однокурсниками, но понимал, что это будет сложно сделать без «веб-сайта, где все могли бы найти друг друга».

«Поэтому в конце августа 2006 года я поставил перед собой цель — создать социальную сеть для студентов и выпускников университетов за четыре недели», — рассказал он.

По словам Дурова, к этому моменту он уже неплохо владел программированием, однако определенных знаний ему все еще не хватало, поэтому он обратился к своему брату Николаю, который на тот момент жил в Германии, был блестящим математиком и алгоритмическим программистом.

«Но он всегда считал веб-разработку ниже своего достоинства. В то время он был сосредоточен на своей диссертации по математике в Университете Макса Планка в Бонне. Он отказался помочь с кодом, но дал совет: "Сначала напишите код для авторизации пользователя"», — поделился он.

Этот совет оказался полезным и Дуров приступил к созданию сайта со страницы входа в систему. Поскольку процесс регистрации не был создан, данные первых нескольких пользователей он вписывал в базу вручную.

«В сентябре 2006 года я обычно писал код по 20 часов подряд, ел один раз в сутки, а затем спал 10 часов. После рабочего дня я варил себе ведро макарон и съедал их с большим количеством сыра. Другой еды не требовалось. Мне было все равно день на улице или ночь. Социальные связи перестали существовать. Все, что имело значение — код. Я старался сделать каждый фрагмент моего проекта безупречным», — добавил Дуров.

Из-за этого, по его словам, он в итоге не смог уложиться в поставленные изначально четыре недели. Запуск бета-версии соцсети произошел 10 октября 2006 года.

«Я назвал ее "ВКонтакте" (VKontakte), что означает "в контакте". Тысячи пользователей, которых я пригласил из моего предыдущего проекта — студенческого портала, который я создавал с 2003 года, — подписались на него и начали приглашать друзей. Несколько месяцев спустя я нанял другого разработчика. К тому времени у "ВКонтакте" уже был миллион подписчиков. Через семь лет число пользователей соцсети достигло 100 миллионов в месяц», — отметил Дуров.

После этого он ушел из компании, чтобы полностью сосредоточиться на Telegram, однако опыт самостоятельного создания «ВКонтакте» оказался настолько ценным, что в итоге определил всю его карьеру, заключил предприниматель.