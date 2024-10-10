Роскомнадзор опроверг разблокировку Discord

Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с мессенджера Discord в России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Lenta.ru

«Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию», – сказали в Роскомнадзоре. Москва24

8 октября пользователи из России начали сообщать о проблемах с доступом к платформе, включая невозможность входа в приложение, отсутствие возможности подключения к серверам, а также невидимость сообщений и каналов. Позже выяснилось, что Роскомнадзор официально заблокировал Discord в России из-за нарушения законодательства страны. Газета.Ru