Когда белые медведи научились жить в Арктике?

Арктика — не самое дружелюбное место на планете, из-за чего некоторым животным, обитающим в холодах, приходится адаптироваться. И хищники — не исключение. Ученые подбираются все ближе к ответу на давний вопрос: когда белые медведи выработали гены, отличающие их от бурых. Портал popsci.com рассказал, почему это не так просто, как можно подумать.

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Белые медведи — близкие родственники бурых, однако они выработали множество важных адаптаций, помогающих выживать в арктическом холоде. Два слоя меха (пушистый и водонепроницаемый), держащие тело в сухости и тепле, белая расцветка для камуфляжа в ледниках, способность переваривать высокие объемы холестерина, содержащегося в ворвани. Последний момент особенно важен — без этой особенности метаболизма белые медведи не смогли бы питаться морскими котиками и белугами.

Ученые считают, что эволюционные пути белых и бурых медведей разошлись относительно недавно, примерно в последний миллион лет. Так, авторы научной работы, опубликованной в журнале BMC Genomics, изучили геномы 119 современных белых медведей, 135 бурых медведей и двух окаменелых предков белых медведей. Первый, найденный на норвежском архипелаге Шпицберген, датируется 130 000 – 100 000 годами назад. А второй, череп молодого белого медведя по кличке Бруно, обнаружили в море Бофорта. Несмотря на прозвище, череп Бруно принадлежал самке, живей 100 000 – 70 000 лет назад. Именно ее геном и помог ученым сузить рамки эволюционной дивергенции медведей.

Раньше специалисты полагали, что белые медведи отделились от бурых, после чего быстро адаптировались к условиям Арктики одним махом. Но это не так — результаты анализа геномов показывают, что все могло быть иначе, и эволюция белых медведей была более плавной. По крайней мере, на это намекают различия в четырех генах, общих между бурыми и белыми медведями. Вероятно, до появления современных белых медведей их древний предок уже выработал некоторые адаптации для жизни в Арктике.

При этом биологи нашли три генных варианта, которые есть у нынешних белых медведей, но отсутствуют у древних. Скорее всего, это значит, что они могут быть связаны с недавними адаптациями. Но непонятно, есть ли аналогичные варианты у других животных: они связаны с цветом меха, здоровьем сердца и метаболизмом.