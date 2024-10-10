Ученые рассказали, о чем думает человек за секунды до смерти

Предсмертная мозговая активность за несколько секунд до остановки сердца и столько же после плохо изучена. Пока не было исследований этого вопроса в отношении людей, однако ученые выяснили, что у животных мозговая активность во время остановки сердца чрезвычайно высока, хотя мозговой кровоток и останавливается.

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Недавно ученым удалось зафиксировать то, что происходит в головном мозге в последние секунды жизни. Оказалось, мнение, что у умирающего человека в голове проносится вся его жизнь, - верное.

Издание Ffrontiersin напечатало статью ученых Луисвиллского университета США, которые утверждают, что сумели прочитать мысли человека за секунды до смерти.

После долгих наблюдений они установили, что за несколько дней до смерти человек мало ест и много спит. Температура его тела падает, а желание с кем-либо общаться пропадает.

Ученым удалось буквально за несколько минут до остановки сердца у 87-летнего мужчины подключить его к электроэнцефалографу и зафиксировать резкое увеличение мозговой активности.

Активность мозга началась за 30 секунд до последнего удара сердца и закончилась через 30 секунд после его остановки. В этом промежутке наблюдались специфические мозговые волны, известные науке как гамма-колебания и связанные с восстановлением памяти, медитацией и сновидениями.

Исследователи утверждают, что за эту минуту активация участков мозга указывала на то, что человек вошел в состояние, похожее на сон. Пока тело пыталось бороться за жизнь, мозг осознавал, что это - конец, поэтому старался сделать процесс умирания более комфортным.

Издание привело слова доктора Аджмал Земмара, одного из авторов исследования: "Создавая колебания, участвующие в извлечении памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о минувшей жизни. Возможно, он действительно видит мини-фильм о прожитой жизни".