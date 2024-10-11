Apple открыла в Китае исследовательский центр на фоне конкуренции с Huawei

Американская корпорация Apple открыла в Китае крупный прикладной исследовательский центр за пределами США на фоне обострившейся конкуренции с китайской компанией Huawei. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее информации, Apple открыла в Шэньчжэне исследовательское учреждение для расширения возможностей по тестированию и модернизации своих продуктов, включая iPhone, iPad и гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Площадь объекта достигает 20 тыс. кв. м, он станет технологическим хабом компании в южном Китае. На территории научно-исследовательского учреждения Apple будет работать более тысячи сотрудников.

Вице-президент и управляющий директор Apple в Китае Изабель Гэ Махэ сообщила газете China Daily, что к концу первого квартала 2024 года компания инвестировала $139 млн в строительство центра.

В августе Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в КНР впервые за 46 месяцев, заняв лидирующую позицию на рынке. В последнем месяце лета объемы поставок иностранных смартфонов, включая iPhone, упали на 12,7% в годовом исчислении, до 1,87 млн единиц (по сравнению с 2,14 млн за тот же период 2023 года). В то же время объемы поставок смартфонов от китайских производителей выросли на 26,7%, достигнув 24,05 млн штук.