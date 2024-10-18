Как дождевая вода переносит болезни?

Каждый раз, когда вы смываете туалет во время ливня, вся эта вода должна куда-то уходить. И у пути, которым она уходит, есть вполне реальные последствия для здоровья. Ученые все чаще предупреждают, что устаревшие трубы и стоковые системы повышают риск болезней, передающихся через воду. Портал popsci.com рассказал, почему.

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Многие города даже в развитых странах мира полагаются на старые системы канализаций — т.н. «комбинированные канализации». По сути, они смешивают сточные и дождевые воды, прежде чем направлять поток на очистные станции. Обычно загрязненная вода проходит полный цикл очищения, прежде чем вернуться назад в водоемы… Однако при сильных осадках напор воды значительно превышает возможности системы. Поэтому неочищенные потоки попадают прямиком в водоемы.

Излишек дождевой воды и нечистот вполне может привести к заболеванию различными инфекциями через водопровод. Правда, специалисты до сих пор не понимают, как именно люди подхватывают болезни.

Тем не менее, есть гипотезы. Одна из наиболее поддерживаемых предполагает, что люди заражаются при контакте с зараженной поверхностью воды в результате развлекательных активностей. Плавание, прогулки на лодках, рыбалки. Например, человек может не помыть руки, отпустив собаку поплескаться в речке, или попасть под брызги из лужи. А наименее поддерживаемая гипотеза утверждает, что сточные воды могут превращаться в аэрозоль и передавать болезни воздушно-капельным путем. Но этот вектор заражения гораздо более теоретический и мало проверенный на практике.

Что касается питьевой воды из-под крана, то, в большинстве случаев, заражение маловероятно. Даже если вода берется из источников, где стоки иногда переполняются, очистные станции тщательно следят за качеством влаги. Если вдруг что-то действительно пойдет не так, то они гарантированно оповестят население и предупредят об опасности.

В то же время, сильная перегрузка канализационной системы может привести к превышению нормальной планки заражения. Вода из-под крана в любом случае содержит микробы, она не стерильна. Для здоровых людей это не представляет опасности, но пожилые люди и те, чья иммунная система скомпрометирована, попадают в зону риска.

Проблему комбинированных канализаций нельзя решить на индивидуальном уровне. Такие системы больше не строят, однако города, получившие их в наследство от прошлых поколений, вынуждены принять негативные последствия. И они будут более заметными по мере роста популяции, не говоря уже о климатических изменениях. Зачастую города, содержащие комбинированные канализации, просто не имеют достаточно средств, чтобы капитально отремонтировать их. Конечно, всегда можно снизить нагрузку с помощью строительства новых очистных сооружений, но это дорогое удовольствие окажется не по карману мелким городам.