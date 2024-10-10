«Лаборатория Касперского» уходит из Великобритании

Официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Великобритании Франческо Тиус подтвердил изданию TechCrunch, что компания сворачивает свою работу. Будет закрыт офис.

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Тиус сообщил, что российский разработчик продуктов для кибербезопасности «начнёт сворачивать деятельность своего офиса в Великобритании, переориентируя свой бизнес в стране на партнёрский канал». Этот позволит «Лаборатории Касперского» сохраниться на британском рынке, используя «имеющиеся бизнес-возможности».

Вместе с тем будут уволены местные сотрудники вендора, которых в британском офисе работало «менее 50» человек.

Эта ситуация последовала за запретом для «Лаборатории Касперского» работать в США. Причём американские пользователи столкнулись с внезапной автозаменой продуктов «Касперского» на решения разработчика из США — UltraAV.