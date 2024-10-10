Стало известно, возможен ли мощный ураган «Милтон» в России

Старший научный сотрудник сибирского Института экологии и географии Анна Возмищева заявила, что явления, которые привели к мощному урагану «Милтон» в США, способны повлиять и на погоду в России. Об этом сообщают «Известия».

10 октября ураган «Милтон» достиг западного побережья штата Флорида. Скорость ветра в центре урагана превышала 250 километров в час. Как минимум два человека погибли, без света остались более трех миллионов домов. Власти США предупреждали, что этот ураган может стать одним из самых разрушительных за сто лет.

Возмищева подчеркнула, что возникновение ураганов в 2024 году связано с Эль-Ниньо. Это климатическое явление, при котором западные ветры на экваторе замедляются, теплые воды оттесняются на восток, а температура поверхности океанов повышается. Эль-Ниньо сопровождается лесными пожарами, наводнениями и ураганами.

Возмищева объяснила, что из-за глобального потепления поверхность Земли прогревается и в то же время слабеют холодные воздушные массы, блокирующие продвижение тропических циклонов на север. В результате зона действия мощных тайфунов смещается к северу.

Ученые сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия температура на Земле будут расти. Из-за этого стихийные бедствия, обычно нехарактерные для более высоких широт, будут случаться там все чаще.

По мнению Возмищевой, опасные природные явления будут чаще происходить и в России. К примеру, осенью на Дальнем Востоке станут возможны ледяные штормы.