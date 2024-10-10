Маск назвал сроки появления полностью автономного транспорта

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что весь транспорт на Земле станет полностью автономным в течение 50 лет. Об этом он написал в соцсети X.

Маск обратил внимание на публикацию писателя и публициста Тима Урбана о развитии мирового транспорта. Урбан отметил, что в 190 году до нашей эры люди передвигались верхом, в конных экипажах и на парусниках. Однако две тысячи лет спустя, к 1810-му, транспорт почти не изменился - это были те же лошади и корабли, подчеркнул публицист.

«160 лет спустя… Как люди передвигались в 1970 году: велосипед, поезд, метро, ​​автомобиль, автобус, самолет, космический корабль», - написал Урбан.

Маск выразил уверенность, что транспорт будет развиваться всё быстрее и станет полностью автономным. Ранее миллиардер пообещал выпустить самый дешевый автономный электромобиль Tesla к середине 2025 года.

Бизнесмен говорил, что цена этого авто составит около 25 тысяч долларов (чуть меньше 2,5 миллиона рублей) по сравнению с самой доступной сейчас Tesla Model 3 за 39 тысяч (около 3,8 миллиона).