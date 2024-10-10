Internet Archive взломали

Организация Internet Archive, владеющая инструментом по отслеживанию правок на сайтах Wayback Machine, подверглась взлому, в результате которого утекли, предположительно, данные 31 млн зарегистрированных пользователей. Сервисы организации были недоступны с 9 октября, убедился корреспондент ТАСС.

Информацию о количестве попавших в сеть данных опубликовал неизвестный, взломавший Internet Archive, на самом его сайте. Сейчас работоспособность порталов организации после DDoS-атаки восстановлена.

Основатель организации Брюстер Кале в X (ранее Twitter) подтвердил факт DDoS-атаки и утечки данных. По его словам, в сеть попали имена пользователей, адреса электронной почты и пароли.

Пострадавшие пользователи могут в дальнейшем столкнуться с мошенничеством посредством социальной инженерии, прокомментировал ТАСС CEO компании "Нейроинформ" Александр Дмитриев.

"Например, "мы [мошенники] обнаружили, что вы пользовались или искали информацию о чем-то, можем вам предложить, соответственно, вот такие-таки услуги". То есть [хакер может] продать информацию в связке с поисковыми запросами, которые люди делали на сайте Archive", - предположил он.

Также, по словам Дмитриева, если у пользователей пароль от Archive совпадает с паролями от других сервисов, где вход также осуществляется по электронной почте, они могут либо лишиться доступа к своим учетным записям там, либо самой почты.

О проекте

Internet Archive была основана в 1996 году. Сервис Wayback Machine появился в 2001 году, но данные хранит с 1996 года. В нем есть информация о большей части общедоступного интернета.