Новые AirPods 4 сравнили с наушниками Samsung и Xiaomi

Эксперт YouTube-канала Rozetked рассказал, стоит ли сейчас покупать новые AirPods 4.

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Особо ничего нового с точки зрения дизайна и эргономики у AirPods 4 нет. Кейс стал всё же поменьше, чем у AirPods 3, но на этом практически всё.

Новинка получила улучшенную защиту по стандарту IP54. То есть теперь наушники защищены и от пыли, а не только от воды. Управление на ножке у них осталось таким же. Жаль только, что не добавили возможности менять громкость.

Что касается автономности, то она довольно средняя. Без включенного режима шумодава это 30 часов музыки, 20 часов разговоров, а при включении этого режима - 4,5 часа без кейса и 20 часов с кейсом. При этом аналоги на рынке выдают по 9 часов работы без кейса и с шумоподавлением.

Сравнивались AirPods 4 с Galaxy Buds 3 и Xiaomi Buds 5. Причём для AirPods использовался iPhone 16 Pro, для Galaxy - S24, для Xiaomi - Xiaomi 14 Pro.

В стоке все наушники звучат несбаланированно, что можно исправить при помощи эквалайзера. AirPods 4 по сравнению с AirPods 3 стали звучать намного лучше. Xiaomi по звуку хуже конкурентов, также они самые тихие. А вот Samsung по звучанию оказались самыми крутыми.

По шумоподавлению наушники Xiaomi были совсем никакими, а у Samsung он сильно давит на уши и отрезает не все звуки. Нельзя сказать, что и AirPods 4 справляется с этой задачей нормально.

Вывод

Если для вас непринципиально иметь именно наушники-вкладыши, то лучше купите AirPods Pro 2. Но если для вас важен ещё и звук - берите Sony WF-1000X M5. Также можете рассмотреть Nothing Ear 3, Nothing Ear (a), CMF Buds Pro 2.

В случае, если вам подходят только вкладыши, за хорошим звуком стоит идти к Samsung Galaxy Buds 3, за эргономикой и экосистемой - к Apple. Причём берите вариант AirPods 4 без шумодава. Наконец, если для вас эргономика важнее звука, то покупайте AirPods 2. Ну и если не понравятся AirPods 2, то стоит взять наушники от Xiaomi.

В целом же AirPods 4 не дали ничего особо нового ни с точки зрения звука, ни с точки зрения шумодава. То есть всё это у них примерно как у всех: «не очень». Если сейчас у вас AirPods 2 или 3 и они вас устраивают по звуку и посадке, никакого смысла в обновлении нет.