Раскрыта российская цена нового камерофона Tecno

Компания Tecno объявила о начале продаж своего нового камерофона в России – Camon 30S. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе предприятия.

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Основные особенности смартфона включают в себя основную камеру 50 МП Sony IMX896 с возможностью съемки в режиме 100 МП и оптической стабилизацией OIS. Также смартфон оснащен изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и имеет дизайн в стиле винтажной камеры.

За производительность Tecno Camon 30S отвечает 6-нм процессор MediaTek G100 с восемью ядрами и графического процессора Arm Mali G57 MC2. Смартфон оснащен энергоемким аккумулятором 5000 мАч, а пополнить заряд энергии помогает комплектная быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Смартфон предлагается в трех цветах: «Черный космос», «Золотой рассвет» и «Фиолетовая туманность». Версия в цвете «Фиолетовая туманность» оснащена панелью корпуса с технологией Sunlight Drawing, которая меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Рекомендованная розничная цена смартфона составляет 20 тыс. руб. за версию 128 ГБ + 6 ГБ, 22 тыс. руб. за версию 128 ГБ + 8 ГБ и 24 тыс. руб. за версию 256 ГБ + 8 ГБ.