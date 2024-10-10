Пользователей Android атаковали через уязвимость в процессоре

Американская компания Qualcomm подтвердила наличие уязвимости в своих процессорах. Об этом сообщает издание TechCrunch.

© Lenta.ru

Qualcomm является одним из лидирующих производителей процессоров для смартфонов. Ранее специалисты Threat Analysis Group Google заявили, что в ряде чипов была найдена уязвимость CVE-2024-43047. Она позволяет удаленно взламывать пользователей телефонов.

Уязвимость была обнаружена в 64 процессорах Qualcomm, включая чип Snapdragon 8 Gen 1, который установлен во многие флагманы на Android. Таким образом теоретически под угрозой атаки оказались миллионы пользователей устройств по всему миру. Однако о реальных атаках ничего не сообщается.

В Qualcomm заметили, что патчи с исправлениями уязвимости были отправлены клиентам в сентябре. Однако еще не все производители смартфонов направили их на устройства пользователей.

Расследованием вероятных атак с использованием CVE-2024-43047 в том числе начала заниматься организация Amnesty International. По мнению авторов TechCrunch, это означает, что хакерская кампания, скорее всего, была направлена против конкретных лиц и не имела большого количества целей.

В начале октября газета The Washington Post сообщила, что три телекоммуникационные компании из США — Verizon, AT&T и Lumen — подверглись атаке китайских хакеров. Президента США Джо Байдена уже уведомили об инциденте.