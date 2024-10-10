У «Одноклассников» появится сервис знакомств

В первой половине 2025 года «Одноклассники» запустят собственный сервис знакомств. Как рассказали «Коммерсанту» представители компании, сервис будет бесплатным, но в него добавят некоторые платные опции.

В «Одноклассниках» заявили, что аудиторией нового сервиса станут люди, которым привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете». Источник «Коммерсанта», близкий к проекту, заявил, что сервис будет напоминать «классические» сайты и приложения, где, в отличие от Tinder, можно отправлять сообщения без взаимного лайка.

Как отмечает газета, это не первый подобный проект для компании VK, владеющей соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Похожий сервис знакомств уже есть на базе «ВКонтакте» («VK Знакомства»), также у компании есть доля в Mamba.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», заявили, что взрослая аудитория «Одноклассников» привлекательна для сервисов знакомств своей платежеспособностью. Директор по развитию разработчика игр Overmobile Ян Янкелойць считает, что создателем нового сервиса удастся применить платные опции по примеру «Одноклассников» - к примеру, возможность отправлять платные подарки.