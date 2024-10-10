Синоптик рассказал, когда на Землю обрушатся сильные магнитные бури

В четверг и пятницу, 10 и 11 октября, на Землю обрушатся очень сильные магнитные бури. Они станут последствием мощной вспышки на Солнце с выбросом плазмы накануне. Об этом в четверг, 10 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Согласно результатам математического моделирования, выброс плазмы направляется прямо к Земле со скоростью примерно 1000 километров в секунду — его ожидаемое прибытие на планету состоится уже 10 октября. Леус сообщил, что плазменное облако скорее всего будет массивным, так как при выбросе коронального вещества в космос был также выпущен крупный протуберанец.

В результате ожидаются сильные и длительные магнитные бури, которые на пике могут достичь уровня G4 или даже выше. По прогнозу метеоролога, возмущение магнитосферы Земли начнется около полудня по московскому времени. Магнитные бури различной интенсивности, от средней до крайне высокой (G2-G4), будут продолжаться до конца дня пятницы, 11 октября. В субботу активность сохранится, но начнет ослабевать, а к концу недели возмущения магнитосферы прекратятся.

— Таким образом, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бурей нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце 2 октября, из-за чего в ночь с пятницы на субботу, с 4 на 5 октября, ожидаются магнитные бури и полярное сияние.

3 октября стало известно, что вторая мощная вспышка за последние дни произошла на Солнце, из-за чего магнитные бури могут продлиться несколько суток.