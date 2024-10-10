Предсказано обрушение на Землю сильных магнитных бурь

Сегодня на Земле ожидается сильная магнитная буря, сравнимая с теми, что были в мае. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Накануне в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН сообщили, что на Солнце произошла вспышка уровня X, и был зарегистрирован крупный выброс плазмы. Ученые предупредили, что плазма была выброшена точно по линии Солнце-Земля и «последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать не удастся».

По словам Михаила Леуса, выброс летит «с очень высокой скоростью, около 1000 км/с, а это означает, что его ранний контакт с Землей произойдет уже сегодня».

«Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными. Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается около полудня, и продлятся магнитные бури с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца суток пятницы, 11 октября», - пояснил синоптик.

Он подчеркнул, что спад магнитной активности ожидается только 13 октября и буря «может побороться за звание самой сильной и продолжительной нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая».

Напомним, что выделяется пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 - слабая, G2 - средняя, G3 - сильная, G4 - очень сильная, G5 - экстремально сильная. Магнитная буря класса G5 была зафиксирована в ночь на 11 мая. По мнению специалистов, она стала самой сильной с 2005 года.