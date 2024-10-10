Стало известно о вялом спросе на iPhone 16

Базовые смартфоны серии iPhone 16 оказались плохо востребованы на рынке. Об этом в своем X заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Ко.

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Ко выяснил, что потребители по всему миру не очень сильно заинтересовались стартовыми смартфонами Apple — моделями iPhone 16 и 16 Plus. Спрос на устройства аналитик описал словом «вялый». По его оценке, iPhone 15 и 15 Plus пользовались большим успехом. По этой причине Apple немного сократила заказ на производство деталей для устройств.

При этом Мин-Чи Ко стало известно о стабильно высоком спросе на флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Новые топовые девайсы продаются примерно на том же уровне, что и прошлогодние модели. Из-за хорошего спроса в Apple даже попросили поставщиков продолжить производство смартфонов 1 октября, когда в Китае отмечают День образования КНР.

Специалист отметил, что ему будет интересно посмотреть, как изменится спрос после запуска нейросети Apple Intelligence в США. Скорее всего, функции искусственного интеллекта (ИИ) будут доступны на смартфонах Apple в конце октября.

Аналитик полагает, что до конца года Apple выпустит 88-89 миллионов смартфонов. Для сравнения, в конце 2023 года компания реализовала 90-91 миллион устройств.

Ранее журналисты издания MacWorld призвали Apple перестать выпускать новые iPhone каждый год. По их мнению, компания не успевает придумывать и внедрять инновации и поступает неправильно.