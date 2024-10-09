В WhatsApp появится возможность проверять изображения в интернете

В популярном мессенджере WhatsApp скоро появится функция, позволяющая пользователям проверять подлинность полученных изображений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Согласно информации, пользователи смогут проверять присланные им изображения на достоверность. Для этого нужно открыть картинку, зайти в меню в верхнем правом углу, нажав на три точки, и выбрать опцию «Поиск в сети». Это позволит использовать инструменты Google для поиска информации о изображении.

Разработчики подчеркивают, что данная функция поможет пользователям выявлять обман и защитит их от дезинформации.