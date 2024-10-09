В WhatsApp появится возможность проверять изображения в интернете
В популярном мессенджере WhatsApp скоро появится функция, позволяющая пользователям проверять подлинность полученных изображений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Согласно информации, пользователи смогут проверять присланные им изображения на достоверность. Для этого нужно открыть картинку, зайти в меню в верхнем правом углу, нажав на три точки, и выбрать опцию «Поиск в сети». Это позволит использовать инструменты Google для поиска информации о изображении.
Разработчики подчеркивают, что данная функция поможет пользователям выявлять обман и защитит их от дезинформации.
«Этот дополнительный уровень защиты обеспечивает конфиденциальность пользователей и предотвращает доступ медиафайлов к публичным источникам», — добавляет WABetaInfo.