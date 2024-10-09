Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о возможных проблемах в работе новых моделей iPhone, приобретенных на сером рынке в России, а также рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке этого устройства.

Ранее в компании МТС предупредили, что пользователи, купившие новые модели iPhone на «сером» рынке, могут столкнуться с тем, что они не поддерживают сим-карты российских операторов. Отмечалось, что такие устройства могут быть настроены под операторов другой страны.

В Россию iPhone едут по параллельному импорту. «Серыми» в данном случае можно назвать те аппараты, которые поступили в страну посредством так называемых «чемоданных» перевозок. И те люди, которые привозят iPhone в своих чемоданах, не несут никакой ответственности при их продаже. В этом плане такие дистрибьютеры, как розничные магазины или сотовые операторы, конечно, интереснее. Да, цена на iPhone у них выше, но там по крайней мере есть вероятность, что в случае возникновения проблем с устройством с ним что-то сделают – заменят или отремонтируют. Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что проблемы с работой российских сим-карт в новых моделях iPhone встречаются крайне редко. Он добавил, что разница в цене на новые модели iPhone на «сером» рынке и у ретейлеров достигает 30-40 тыс. рублей.

«Поэтому вопрос месте покупки iPhone остается открытым. При покупке iPhone в официальной рознице с гарантией на аппарат в случае возникновения проблем их будут решать. Либо же аппарат можно приобрести у «неофициалов», в «сером» магазине - и надеяться, что проблем с ним не возникнет. Формально, согласно закону «О защите прав потребителей», даже какой-нибудь продавец «ИП Вася Пупкин» тоже должен нести ответственность за проданный товар, но в реальности этого не происходит. Такие продавцы зачастую отказываются менять или ремонтировать устройство», - отметил Муртазин.

Специалист также дал несколько советов по покупке нового iPhone.

«Если новый iPhone запакован, то проверять там нечего. Если же вы приобретаете распакованный iPhone, то нужно проверить, чтобы в нем работала сим-карта (если она есть физически). Кроме того, важно, чтобы на устройстве не стоял чей-либо аккаунт. Если такой аккаунт установлен, то это большая проблема. Тот человек, который установил аккаунт, может просто заблокировать устройство», - рассказал эксперт.

Ранее издание The Mac Observer сообщило, что в смартфонах Apple добавят специальный режим, ограничивающий доступ к конфиденциальным данным.