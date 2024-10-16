Что такое теория мертвого Интернета?

Интернет мертв, и в нем обитают только боты — так утверждает одна из самых популярных теорий заговора современности. Но, в отличие от многих других конспирологических мифов, ее довольно тяжело опровергнуть из-за того, что в ней есть доля правды. Портал livescience.com разобрался в теории мертвого Интернета.

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Если объяснять простыми словами, теория мертвого Интернета гласит, что контент в социальных сетях, алгоритмически настроенный для максимального вовлечения, создается автоматизированными ботами. Чем больше кликов и взаимодействия, тем больше прибыли с рекламы.

Но это лишь верхушка айсберга. Под ней скрывается гораздо более мрачная гипотеза: якобы аккаунты, взаимодействующие с подобным контентом — тоже боты. Иными словами, львиная доля активности в Интернете происходит исключительно между машинами, без человеческого участия. А самые верные сторонники теории утверждают, что правительства мира используют армии ботов, чтобы влиять на общественное мнение.

На практике же сложно сказать, какой процент Интернета принадлежит машинам. Так, исследование фирмы по кибербезопасности Imperva говорит, что боты генерируют примерно половину всего трафика в Сети, причем обычно этот трафик — результат рекламной активности. Накрутки просмотров, голосов, кликов и так далее. А согласно статистике AWS от июня 2024 года почти 60% всего текста в Интернете — машинные переводы.

Огромная популяция ботов — давно известный феномен, и он не обязательно означает, что Интернет мертв. Другой вопрос, что быстрое развитие технологий ИИ действительно может привести к появлению ботов, генерирующих контент для точно таких же ботов. Рано или поздно это способно сделать Интернет местом, созданным преимущественно для машин, а не людей, ведь брендам нужно рекламировать продукты и отбивать статистику по маркетингу.

Несмотря на это, теория мертвого Интернета пока что не получила неоспоримых доказательств. Природа циркуляции и «вирусности» контента означает, что, хотим мы того или нет, тренды и посты раз за разом напоминают о себе. То же самое можно сказать, например, о хитовых песнях, написанных десятки лет назад и внезапно всплывших в публичном поле. Да и роль SEO нельзя отрицать — люди стремятся создавать контент с такой методичностью, что он порой напоминает машинный.

Наверняка можно сказать одно: в социальных сетях действительно очень много ботов. И простота их создания делает теорию мертвого Интернета более убедительной, чем на самом деле. При помощи генеративных ИИ создают целых виртуальных инфлюенсеров, которые без проблем притворяются реальными людьми. Они могут раздувать слухи, распространять дезинформацию, нагнетать напряжение — боты уже сыграли важную роль в некоторых событиях на мировой арене.