Почему смартфоны и компьютеры с каждым годом становятся медленнее?

Кажется, что в последнее время ваш смартфон или компьютер начали работать медленнее? Вы не одни. Умные устройства действительно стареют и постепенно перестают выдавать былую производительность. Но это не значит, что нужно немедленно думать о покупке дорогой новинки. Портал makeuseof.com рассказал, почему нам иногда кажется, что техника работает медленнее, чем на самом деле.

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Повышение системных требований и обновления системы

При первой распаковке любого новенького гаджета он будет работать идеально, потому что операционная система оптимизирована специально для устройства. Однако со временем производители выпускают новые, более мощные модели. А ПО для них, в свою очередь, получает обновления, которые позволяют выжимать максимум возможностей из этих новшеств.

Из-за этого системные требования Windows, iOS и Android постепенно растут. Устройства прошлых поколений иногда просто не располагают нужными ресурсами, что и приводит к падению производительности. На ПК это можно исправить покупкой более мощного процессора или оперативной памяти, а также переходом на менее требовательные операционные системы.

Меньше и меньше свободного места в памяти

У давным-давно загруженных и благополучно забытых приложений есть неприятное свойство засорять память устройства. Некоторые даже работают в фоновом режиме, потребляя ресурсы системы — и не важно, что вы не пользуетесь ими. Не говоря уже о предустановленных программах, которые нередко делают бардак еще хуже.

Не доводите ситуацию до крайней степени: постарайтесь регулярно очищать временные файлы и удалять ненужные приложения. Если это не помогает, то проведите откат к заводским настройкам — он гарантированно удалит весь залежавшийся мусор.

Завышенные ожидания

Из-за невероятной скорости развития технологий мы постоянно получаем новые, более мощные устройства и производительные приложения. В результате наши представления о том, что можно считать «быстрым» и «производительным», незаметно искажаются. Даже гаджет, два года назад выглядевший как что-то на грани научной фантастики, постепенно начинает выглядеть все более устаревшим. Но, по факту, он такой же производительный, каким был — просто наши ожидания поменялись на фоне выхода новинок.

Не помогает и шумиха, создаваемая производителями. Представители крупных брендов постоянно вещают о новинках, из-за чего даже мелкие тормоза и падения производительности могут показаться заметными, хотя раньше они не доставляли неудобств. Если ваше устройство справляется со своими задачами и не причиняет хлопот, то, на самом деле, никаких проблем нет.

Запланированное устаревание

Многие крупные производители нередко выпускают на рынок продукты с ограниченным сроком службы — это и называют «запланированным устареванием». Оно должно мотивировать потребителя перейти на новый продукт, либо с помощью технических ограничений, либо за счет выпуска новых, улучшенных товаров.

Если говорить о смартфонах и прочей электронике, то запланированное устаревание проявляется разными способами. Некоторые устройства специально создаются дорогими в обслуживании, чтобы человеку было проще купить новое, чем ремонтировать старое. Другой метод — рекламные кампании, постоянно выставляющие «старые» смартфоны в нарочито невыгодном свете.