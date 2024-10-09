"Роскосмос" показал спутниковое фото приближающего к США урагана "Милтон"

"Роскосмос" опубликовал снимок приближающегося к США урагана "Милтон" со спутника. Фото размещено в официальном Telegram-канале корпорации.

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"Самый разрушительный: ураган "Милтон" на снимке спутника "Электро-Л", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за "Милтона" в штате Флорида объявили режим ЧС, началась обязательная эвакуация жителей.

Введенные властями меры коснутся примерно 6 миллионов человек.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, "Милтон" может стать одним из самых разрушительных в истории, его мощность превысит ураган "Катрина", ударивший по США в 2005 году.

Тогда от последствий стихии погибли 1836 человек, а экономический ущерб достиг 125 миллиардов долларов.