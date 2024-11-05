От шифрования до биометрии: самые полезные функции безопасности Android

Android-смартфоны предлагают множество инструментов безопасности, и ими совсем не стоит пренебрегать. Портал howtogeek.com рассказал о самых важных функциях конфиденциальности и том, почему их стоит включить.

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Блокировка экрана по биометрии

Многие пользователи привыкли пользоваться традиционными методами защиты, такими как PIN-коды, пароли и графические ключи, но они не так надежны. Кто-то может выведать ваш пароль или выяснить графический ключ по следам на экране. Именно поэтому стоит подумать о биометрической блокировке — отпечатке пальца или распознании лица. Они быстрее, удобнее и безопаснее обычного пароля. Но помните, что, если вы потеряете сознание или заснете, кто-то может воспользоваться вашим отпечатком, чтобы разблокировать смартфон.

«Найти устройство»

Сервис «Найти устройство» незаменим на случай потери или кражи устройства. Он использует службы геолокации, чтобы отыскать местонахождение вашего смартфона, даже если он окажется далеко. Помимо этого, инструмент позволяет дистанционно заблокировать устройство или полностью отформатировать его. Лучше включить его заранее — чтобы не жалеть потом.

Закрепляйте экран, если хотите одолжить смартфон незнакомцу

Кто-то просит смартфон, чтобы совершить звонок или быстро найти что-то в Интернете? Закрепите экран — так вы можете не беспокоиться о том, что ваши персональные данные попадут в чужие руки. Закрепление экрана включается в меню «Пароли и безопасность». При включенной опции вы можете перейти в недавние приложения, нажать на опции и закрепить выбранное приложение на экране. Его нельзя будет закрыть или свернуть без вашего подтверждения.

Шифрование резервных копий

Да, многие люди заводят полезную привычку регулярно создавать резервные копии данных — но это лишь полдела. Без надлежащей защиты эти копии могут попасть к злоумышленникам, что, потенциально, создает риск для чувствительной информации. Чтобы подстраховаться на крайний случай, лучше шифровать резервные копии: они будут нечитаемыми без пароля, известного только вам. Настройки шифрования можно посмотреть в меню «Безопасность и конфиденциальность».

Обращайте внимание на менеджмент разрешений

При первом включении приложения нередко запрашивают доступ к определенным данным и компонентам смартфона, вроде камеры. И так же часто люди выдают разрешения, не задумываясь о том, что и кому они разрешают. Если сомнительное приложение получит доступ к камере, микрофону, файлам и многому другому, ваши данные запросто утекут к злоумышленникам.