Появление разрушительных супертайфунов ожидается до конца века

Климатические изменения за последние десятилетия показывают, что растет разрушительная сила тайфунов и объемы переносимых ими осадков. До конца XXI века эти тенденции могут усилиться еще на 10-20% вместе с ростом температуры океана, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

Как сообщалось ранее, ураган "Милтон", двигающийся в сторону штата Флорида, по силе порывов ветра может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира-Симпсона. "Милтон" мог бы стать ураганом шестой категории, введение которой предлагают некоторые ученые. Пятая категория тропического тайфуна соответствует скорости ветра более 70 м/с.

"Прогноз на будущее такой: по последним научным данным, не то, что у нас будет катастрофический взлет числа тайфунов, но они буду приносить большее количество разрушений, потому что вырастет объем воды, которой будет бить такой сильный ветер. Если мы говорим, что до конца века еще температура вырастет на полтора-два градуса, то количество осадков вырастет на 10-20% и разрушений станет больше. При этом воздействие на конструкции будет дольше, так как тайфуны стали двигаться медленнее. И все вкупе говорит о том, что у нас будут появляться супертайфуны", - считает климатолог.

Наблюдается и больший разброс силы тайфунов. Если раньше они были в основном средней второй-третьей категории, то сейчас стало больше слабых или очень сильных, отметил Кокорин.