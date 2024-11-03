Как закреплять экран на Android

Если малознакомый человек хочет позаимствовать ваш смартфон, чтобы сделать звонок, вам стоит убедиться, что он не сможет открыть никакие другие приложения (нарочно или случайно). Android позволяет сделать это с помощью закрепления экрана. Портал howtogeek.com рассказал, как работает эта функция и как ее активировать.

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Как работает закрепление экрана

«Закрепленные» приложения на Android не позволяют пользователю переключиться на какой-то другой экран или свернуть его. Единственный способ убрать закрепленное приложение — это разблокировать экран при помощи пароля или отпечатка пальца. Причем закрепление работает на любом приложении, в том числе стриминговых клиентах и играх.

При закрепленном приложении нельзя открыть шторку уведомлений, посмотреть иконки статусов, уведомления, меню недавних приложений или открыть что-либо еще. Если попытаться закрыть закрепленное приложение, то на экране появится всплывающее окно, которое объясняет, как снять блокировку.

Важно! Закрепление не скрывает вашу персональную информацию, вроде истории звонков. Не доверяйте свой смартфон малознакомым людям и убедитесь, что у закрепленного приложения нет доступа к чувствительным данным.

Закрепление по умолчанию включено на некоторых Android-устройствах, но не на всех. Его можно включить вручную в меню «Пароль и безопасность» — «Безопасность системы» — «Закрепление экрана». Просто нажмите на слайдер, чтобы активировать функцию.

Там же должны быть настройки блокировки закрепленного экрана по паролю или отпечатку пальца. Если вы не активируете ни один из вариантов, то любой пользователь сможет открепить приложение и получить доступ к содержимому смартфона.

Как закрепить экран на Android