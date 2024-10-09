Мощная вспышка на Солнце выбросила плазму в сторону Земли

Новая сильная вспышка на Солнце выбросила плазму в сторону Земли, в ночь на 12 октября возможна магнитная буря. Об этом сообщила Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, абсолютный балл новой вспышки X уровня на Солнце «был не очень высокий (X1.8)», однако был зарегистрирован крупный выброс плазмы.

«Плазма выброшена точно по линии Солнце-Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. Вещество придет где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября)», - говорится в сообщении.

При этом вспышка на Солнце произошла в большом пятне на севере звезды, которое появилось около 10 дней назад, «наводя на мысль о будущих супер-вспышках», и «последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать не удастся».

Пока исследователи прогнозируют магнитную бурю на уровне G1, но данные могут измениться.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что в ночь на 7 октября на Земле началась магнитная буря, которую ждали еще 3 октября. При этом 8 октября, вопреки прогнозам, магнитное поле планеты не успокоилось, наоборот, началась сильная магнитная буря класса G3.

Магнитные бури делят на пять классов, обозначая классом G1 слабую бурю, G2 - среднюю, G3 - сильную, G4 - очень сильную, а G5 - экстремально сильную бурю. Сильные бури способны влиять на работу спутниковых систем, в том числе GPS, временно снижая точность и надежность навигации. Некоторые люди сообщают об ухудшении самочувствия во время магнитных бурь.