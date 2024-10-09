Раскопки кургана в Сибири рассказали о восточном происхождении скифов

Российские и зарубежные ученые провели раскопки кургана Туннуг-1 в Тыве, Россия, и обнаружили в нем останки одного человека и 18 лошадей. Рядом с костями лежали предметы искусства скифов и снаряжение для верховой езды. Вероятно, лошади были принесены в жертву при погребении представителя скифской элиты. Это значит, что скифы появились на востоке России и Монголии. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.Скифы — это кочевые племена I тысячелетия до нашей эры. Они известны своими навыками верховой езды и искусством, в котором преобладали изображения зверей. Скифы считаются евразийским народом. Они мигрировали из Центральной Азии в степи Северного Причерноморья и Северного Кавказа, однако их точное происхождение до сих пор остается неясным.Российские и зарубежные ученые решили проследить происхождение скифов. Для этого они исследовали один из самых ранних археологических памятников, содержащих предметы скифской материальной культуры, — курган Туннуг-1. Он датируется концом IX века до нашей эры и расположен в республике Тыва, Россия. Во время раскопок команда обнаружила фрагменты останков как минимум одного человека и 18 лошадей. Рядом с костями лежали предметы искусства, выполненные в скифском «зверином» стиле, и снаряжение для верховой езды. По словам ученых, находки указывают на погребальный ритуал кочевых племен. Вероятно, лошади были принесены в жертву в честь погребенного в кургане представителя скифской элиты.Таким образом, Туннуг-1 — одно из самых древних захоронений, четко связанных с культурой скифов. Это говорит о том, что скифы как народ могли появиться где-то в районе Тывы и Монголии. Теория подтверждается тем, что погребение имеет много общих черт с захоронениями позднего бронзового века (XVIII–XII века до нашей эры) в Монголии. Это значит, что некоторые обычаи скифов могут происходить из еще более дальних районов Восточной Азии.«Данные, полученные на Туннуг-1, подтверждают решающую роль, которую Тыва играла в доисторической истории Евразии. Наши находки подчеркивают важность Азии в развитии трансконтинентальных культурных связей. Полученные данные также свидетельствуют о том, что эти погребальные обряды сыграли определенную роль в более широком процессе культурных и политических преобразований по всей Евразии, способствуя возникновению более поздних скотоводческих империй», — рассказал Джино Каспари из Бернского университета, Швейцария.