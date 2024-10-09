Discord вслед за Россией заблокировали в Турции

Мессенджер вслед за Россией Discord заблокировали в Турции. Об этом в среду, 9 октября, сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

— Первый мирный уголовный суд принял решение о блокировке доступа к социальной медиа платформе Discord, — рассказал Тунч на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, причиной блокировки стала использование платформы для вымогательства, пропаганды насилия и сексуальных домогательств, факты которого были выявлены в ходе расследования.

Днем ранее Discord заблокировали в России за нарушение требований законодательства.

1 октября Роскомнадзор направил требование мессенджеру Discord удалить сотни противоправных материалов. Среди них были детская порнография, вербовка в экстремистские группировки, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, пропаганда ЛГБТ* и другой противоправный контент.

До этого российский суд назначил мессенджеру Discord штраф на сумму 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Причиной стали материалы, которые связаны с ЛГБТ* и педофилией.

*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.