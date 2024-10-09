Lunar представила необычный компьютер в форм-факторе клавиатуры с 1 ТБ памяти

Компания Lunar выпустила компактный мини-ПК Lunar 2-in-1, выполненный в формате складной клавиатуры.

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Устройство оснащено 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8840U с частотой до 5.1 ГГц, а также 16 или 32 ГБ оперативной памяти.

Накопитель SSD может быть объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Базовая версия без оперативной памяти и накопителя обойдется в $579, а модель с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — в $769.

Размеры устройства в сложенном виде составляют 15.3 × 11 × 3 см, а весит оно всего 800 г, что делает его удобным для путешествий.

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Встроенная клавиатура избавляет от необходимости в дополнительных периферийных устройствах — достаточно лишь подключить мышь и монитор.

Мини-ПК оборудован батареей емкостью 16 000 мАч, что обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Новинка поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и оснащено портами USB 3.0, 3.2 и USB 4. Поставки первым покупателям начнутся в январе.