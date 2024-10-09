«Экзоскелет» нового телескопа NASA прошел серьезные испытания

Один из основных компонентов космического телескопа Nancy Grace Roman от NASA, известный как наружная оболочка, успешно прошел испытания на центрифуге в Центре космических полетов Годдарда. Этот элемент предназначен для поддержания стабильной температуры и защиты телескопа от постороннего света.

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Испытания проводились в большом круглосуточном тестовом центре, где конструкция подвергалась центрифугированию с ускорением, превышающим земное в 7 раз. Тест состоял из двух частей: сначала были проверены «стойки», а затем сам «дом» телескопа.

Наружная оболочка изготовлена из углеродных волокон и армированного пластика, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Эти материалы помогут избежать деформации зеркал телескопа в условиях температурных колебаний.

После завершения центрифужных испытаний в 2025 году все компоненты будут протестированы в термовакуумной камере, чтобы убедиться в их устойчивости к условиям космоса. Затем конструкция пройдет тестирование на вибрацию, чтобы проверить ее готовность к запуску. Проект продолжает развиваться при участии различных исследовательских институтов и промышленных партнеров.