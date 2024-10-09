Дуров анонсировал ряд обновлений в Telegram

Предприниматель и создатель Telegram Павел Дуров объявил, что скоро будут внедрены некоторые инициативы в мессенджере, сообщает «Ура.ру».

Они призваны улучшить функциональность программы. В том числе появится возможность просмотра времени редактирования сообщений и добавления медиафайлов после отправки. Обновления включают пять улучшений для подарков, три для хэштегов, возможность добавлять медиа в сообщение после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.

Дуров: Telegram блокирует собирающих данные для нанесения ударов пользователей

Бизнесмен отметил высокую скорость работы своей команды, которая смогла реализовать все функции всего за один день. Эти обновления должны усилить пользовательский опыт и облегчить коммуникацию в мессенджере.