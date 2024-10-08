Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы, атаки цели не достигают. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В отношении ресурсов РКН фиксируем DDоS-атаки. Мощностью до 578.57 Гбит/с, скоростью до 50.76 млн п/с. Атаки цели не достигают. Ресурсы РКН, в том числе сайт РКН, работают без ограничений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей.