Ученые доказали возможность зарождения жизни на Земле благодаря астероидам

Международная группа ученых из Франции, Великобритании и Японии нашла доказательства, что астероиды действительно могли стать источником возникновения жизни на Земле. Об этом свидетельствует состав веществ, собранных с астероида Рюгу. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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Специалисты изучили образцы с Рюгу, поместив их в герметичную вакуумную камеру, оснащенную спектральным микроскопом. Пробы помещались в сапфировые чашки, чтобы их можно было рассматривать с использованием длин волн за пределами видимого спектра.

Используя рентгеновскую спектрометрию и другие инструменты проверки, исследователи обнаружили образцы гидратированного магния, аммония и фосфора.

Результаты показывают, что астероиды, такие как Рюгу, состоят не только из органических элементов и соединений, но и из соединений, которые находятся в гидратированной форме и могли бы служить строительными блоками для жизни на Земле.

Ученые отметили, что важные для зарождения жизни вещества возникли на астероидах за пределами Юпитера. Если бы они образовались ближе к Солнцу, они бы испарились.