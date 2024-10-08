Дайверы нашли на дне озера Мичиган затонувшее 130 лет назад судно

Дайверы нашли на дне озера Мичиган судно, затонувшее 130 лет назад, пишет Fox News.

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Как пишут СМИ, дайверам удалось найти обломки судна "Джон Эвенсон", которое затонуло в 1895 году. Обнаружение стало возможным благодаря работе морских историков Брендона Бейллода и Роберта Джека, которые использовали старые газетные отчеты и данные с гидролокатора для определения места крушения.

"Это судно не было грузовым, это был буксир", - прокомментировали специалисты.

Как считают историки, "Джон Эвенсон" затонул на буксир пароход, но столкнулся с ним, что стало причиной его крушения всего за три минуты.