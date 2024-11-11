Зачем динозаврам нужны были рога?

Рогатые динозавры — настоящие любимцы публики. Почти каждый без проблем узнает силуэт трицератопса по трем массивным рогам на голове, или роскошные узоры на черепе стиракозавра. Несмотря на это, ученые до сих пор не могут понять, как и почему у динозавров появились рога. Журнал Smithsonian рассказал, какие теории строят палеонтологи.

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Семейство цератопсидов раньше насчитывало лишь маленькую группу видов, но теперь их число возросло до дюжин. Каждого представителя можно отличить по уникальному расположению рогов на бровях, носу и затылке. Например, последний из найденных видов, локицератопс, обладал длинными, повернутыми наружу рогами над каждым глазом. Но его открытие важно и по другой причине: оно поможет ученым разобраться, почему динозавры выработали столь сложные структуры.

Когда рогатые динозавры были новинкой для научного сообщества, палеонтологи сочли рога потенциальным оружием против хищников и агрессивных сородичей. Некоторые виды, вроде того же трицератопса, действительно сходились в «поединках», но их рога едва ли предназначены для битв. Часть динозавров могла пользоваться ими в качестве орудия устрашения, или же выполнять другие задачи.

Открытие новых цератопсидов подчеркнуло социальную функцию выдающихся рогов. Не исключено, что они играли роль в демонстрационном поведении, особенно учитывая невероятное разнообразие видов в семействе. За прошедшие 15 лет палеонтологи задокументировали как минимум 20 новых цератопсидов, причем большая часть из них жила 70-80 млн лет назад. На пути от доисторической Аляски до Мексики можно было отыскать поразительно разные формы и расположения рогов, иногда даже в рамках одного и того же региона.

Одна теория утверждает, что специфическое устройство рогов помогало похожим друг на друга динозавров различать «своих» и «чужих». Например, длинный носовой рог без рогов на бровях, или длинные рога на бровях без носового рога, теоретически позволяли цератопсидам замечать друг друга издали. Тем более что форма рогов динозавров менялась с возрастом — особи могли сбиваться в группы по этому признаку.

Правда, функция рогов не обязательно объясняет, почему и как именно они появились. Палеонтологи спорят об этом с 1970-х. Один из вариантов — половая селекция и влияние социального поведения, но ученым тяжело оценить эти факторы на примере динозавров.