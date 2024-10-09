Начата дешифровка найденных на Алтае тюркских рун

Российские ученые ведут работу по дешифровке рунических надписей тюрков, датируемых VI-X веками нашей эры.

Всего на Алтае порядка 120 таких надписей, для дешифровки большей части которых пока не найдены так называемые "ключи", сообщил ТАСС завотделом истории Востока Института востоковедения РАН Александр Васильев в рамках международной конференции "Горный Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации".

"Сейчас у нас есть прядка 120 таких надписей. Часть их читается, меньшая часть. Часть их прочитать достаточно сложно. По всей видимости, это другой вариант графики. В этом плане научному сообществу предстоит большая работа по их дешифровке, прочтению и введения в научный оборот. <…> Самые ранние - это VI-VII века, расцвет этой письменности - это VII-X века нашей эры. И считается, что эта письменность была достаточно широко распространена. На "нет" она начинает сходить, когда на историческую сцену выходит монгольское государство, появляется вертикальная монгольская письменность", - рассказал Васильев.

По его словам, ученые уже предпринимали попытки расшифровать эту письменность на основе иранских и финно-угорских языков, однако эта работа оказалась безуспешной.

"Скорее всего, [подойдет] какой-то из тюркских, но пока непонятно на основе какого языка их дешифровывать: на основе чувашского, который является более древним и сохранившим наибольшее количество архаических элементов. Или на основе языков, которые относятся к кыпчакской ветви", - рассказал Васильев.

Первая Международная научно-практическая конференция "Горный Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" проходит 8 и 9 октября в Манжероке Республики Алтай. В рамках мероприятия состоится серия научных обсуждений об истории тюркских народов, их взаимодействии со славянами, а также о культуре и письменности.

Организаторами Международной научной конференции выступили Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.