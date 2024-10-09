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Начата дешифровка найденных на Алтае тюркских рун

Российские ученые ведут работу по дешифровке рунических надписей тюрков, датируемых VI-X веками нашей эры.

Начата дешифровка найденных на Алтае тюркских рун
© globallookpress.com

Всего на Алтае порядка 120 таких надписей, для дешифровки большей части которых пока не найдены так называемые "ключи", сообщил ТАСС завотделом истории Востока Института востоковедения РАН Александр Васильев в рамках международной конференции "Горный Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации".

"Сейчас у нас есть прядка 120 таких надписей. Часть их читается, меньшая часть. Часть их прочитать достаточно сложно. По всей видимости, это другой вариант графики. В этом плане научному сообществу предстоит большая работа по их дешифровке, прочтению и введения в научный оборот. <…> Самые ранние - это VI-VII века, расцвет этой письменности - это VII-X века нашей эры. И считается, что эта письменность была достаточно широко распространена. На "нет" она начинает сходить, когда на историческую сцену выходит монгольское государство, появляется вертикальная монгольская письменность", - рассказал Васильев.

По его словам, ученые уже предпринимали попытки расшифровать эту письменность на основе иранских и финно-угорских языков, однако эта работа оказалась безуспешной.

"Скорее всего, [подойдет] какой-то из тюркских, но пока непонятно на основе какого языка их дешифровывать: на основе чувашского, который является более древним и сохранившим наибольшее количество архаических элементов. Или на основе языков, которые относятся к кыпчакской ветви", - рассказал Васильев.

Первая Международная научно-практическая конференция "Горный Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" проходит 8 и 9 октября в Манжероке Республики Алтай. В рамках мероприятия состоится серия научных обсуждений об истории тюркских народов, их взаимодействии со славянами, а также о культуре и письменности.

Организаторами Международной научной конференции выступили Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.

Наука и техника
Александр Васильев
Институт востоковедения
Российское военно-историческое общество