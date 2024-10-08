Озоновые дыры над Арктикой стали затягиваться

Озоновые дыры над Арктикой успешно затягиваются. Концентрация озона в стратосфере над Северным полюсом вернулась к состоянию пятидесятилетней давности, заявили специалисты НАСА. О результатах исследования пишет научный журнал Geophysical Research Letters (GRL).

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По сведениям ученых, к марту 2024 года содержание озона над Арктикой восстановилось до показателей 1970-х. Среднее значение стратосферного газа достигло пикового уровня в 477 единиц Добсона (DU). Толщина озонового щита даже превысила рекорд 1979 года.

Как пояснили исследователи, озоновый слой стал восстанавливаться благодаря изменениям климата. За счет усиления вихревых потоков в зимний период полярная ячейка замедлилась, и озон стал перетекать из средних широт к Арктике. Как прогнозируется, дальнейшее увеличение выбросов углекислого газа (CO2) только повысит приток озона к Северному полюсу.

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