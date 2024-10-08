В России завершили доклинические испытания вакцины от лихорадки Марбург

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершили доклинические испытания вакцины против лихорадки Марбург и готовятся к проведению клинического этапа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. ТАСС

«Разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность», — говорится в сообщении. RT на русском

«В настоящий момент идут наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения», — поделились в Роспотребнадзоре. Газета.Ru