В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Специалисты рассказали, что WhatsApp внедрит опцию создания ссылок на звонки непосредственно из интерфейса чата. «Эта функция тестировалась для групповых чатов, но теперь она доступна и для отдельных чатов», — говорится в статье. Также отмечается, что ранее многие пользователи могли не знать о возможности создавать ссылки на звонки, так как эта функция была доступна только на вкладке «Звонки».

Функция создания ссылок на звонки в индивидуальных и групповых чатах уже доступна некоторым бета-тестировщикам. В ближайшие дни опция станет доступна еще большему количеству людей, использующих сервис на устройствах на базе Android.

Ранее стало известно, что у пользователей WhatsApp появится возможность выбирать темы для личных и групповых чатов. При этом оформление можно будет установить как для всех чатов, так и для каждого в отдельности.