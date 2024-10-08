Ученые открыли новый механизм восприятия света и тепла у растений

Ученые из университетов Байройта и Генриха Гейне в Дюссельдорфе описали неизвестный ранее механизм восприятия света и тепла у растений. Этот процесс позволяет растениям адаптироваться к изменениям в окружающей среде, таким как повышение температуры или изменение уровня освещения.

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Фитохромы, особые пигменты, играют ключевую роль в восприятии света и тепла. Они помогают растениям реагировать на внешние стимулы, такие как рост. Однако изменение климата и повышение температуры могут нарушить эти процессы, замедляя рост и даже приводя к гибели растений.

Учёные выяснили, что фитохромы действуют как термо- и фоторецепторы, изменяя своё состояние в зависимости от температуры и длины волны света. Это открытие имеет важное значение для биотехнологий, включая контроль за активацией генов.

Новые данные помогут в будущем управлять клеточной активностью растений с помощью света, что может иметь значительные последствия для сельского хозяйства и научных исследований.