Установлены причины извержения вулканов в Центральной Азии 100 млн лет назад

Геологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами Института геологии и геохронологии докембрия РАН проанализировали пробы вулканических пород в Забайкальском крае и установили причины вулканизма на территории Центральной Азии 100 млн лет назад.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.

"Ученые Санкт-Петербургского университета впервые смогли объяснить происхождение вулканизма в Центральной Азии в меловой период с точки зрения участия в его формировании специфических по вещественному составу мантийных пород. Чтобы ответить на вопрос, что именно произошло в мантии Земли и повлекло за собой такие геодинамические и магматические изменения в Центральной Азии, геологи СПбГУ собрали пробы вулканических пород Забайкалья в районе Торейских озер. В Санкт-Петербурге был проанализирован макро-, микроэлементный и изотопный состав образцов", - говорится в сообщении.

Примерно 100-145 млн лет назад на территории современного Восточного Забайкалья, а также Северо-Восточного Китая и Монголии происходил масштабный вулканизм. Как отмечают геологи, активное излияние лав происходило вдали от края континента, что делает разгадку вопроса происхождения этого вулканизма непростой задачей. Кроме этого, на границе раннего и позднего мелового периода вещественный состав и характер проявления вулканизма в Центральной Азии кардинально изменились, что говорит о серьезных изменениях в недрах Земли. Однако, до сих пор ученые не могли определить что конкретно изменилось.

"Мы изучили изотопный состав неодима, стронция и свинца. Именно эти анализы позволили нам выявить различные породы мантии Земли, которые участвовали в формировании вулканизма на разных этапах становления вулканизма Восточного Забайкалья", - привели в пресс-службе слова выпускника СПбГУ, кандидата геолого-минералогических наук СПбГУ Максима Кузнецова.

По его словам, с помощью геохимического и изотопного состава лав геологи могут оценить, какие породы мантии или земной коры плавились и формировали магму, которая выходила на поверхность в меловое время. Кроме того, эти данные являются определяющими при реконструкции геодинамических обстановок, которые существовали за многие миллионы лет до нашего появления.

По данным пресс-службы, в ходе исследования ученые пришли к выводу, что лавы Торейского вулканического поля в Забайкалье формировались из-за того, что плавилось вещество верхней мантии Земли. При этом на начальном этапе вулканизма плавились мантийные пироксениты - особый вид горной породы, который формируется в мантии при взаимодействии магмы с другой горной породой - перидотитом. На следующем этапе вулканизма плавились другие породы мантии - эклогиты. Механизм формирования мантийных эклогитов и пироксенитов похож, однако эклогиты отличаются от пироксенитов химическим составом и всегда содержат минерал гранат.