Назван срок запуска Китаем новых спутников квантовой связи

Глава Института квантовой информации и квантовых технологий при Китайской академии наук (CAS) Пань Цзяньвэй назвал срок запуска новейших спутников квантовой связи в интересах КНР. Цзяньвэй является руководителем проекта по развёртыванию на орбите группировки квантовой связи.

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Первый экспериментальный спутник был запущен Китаем в 2016 году. Это был «новаторский спутник Mozi для тестирования квантовой физики в космосе, в частности, для квантовой связи и шифрования». Разработанный в рамках программы CAS, «аппарат продемонстрировал квантовое распределение ключей (QKD) и квантовую запутанность на беспрецедентных расстояниях».

По словам Цзяньвэя, ещё один квантовый спутник будет запущен на среднюю околоземную орбиту в 2027 году. Также учёный отметил, что в ближайшие пять-шесть лет Китай рассчитывает совершить прорыв в области квантовых ретрансляционных технологий для создания сети квантовой связи.